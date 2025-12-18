Erfurt - Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten des Online-Modehändlers Zalando in dessen Logistikzentren in Erfurt und Mönchengladbach zum wiederholten Male zum Warnstreik auf. Laut Verdi sollen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit Beginn der Frühschicht die Arbeit niederlegen. Das Streikende ist für das Schichtende am Samstag geplant, heißt es weiter.

Hintergrund ist die andauernde Auseinandersetzung um die Anerkennung der Flächentarifverträge des Einzel- und Versandhandels für die Beschäftigten. Diese würden für die Betroffenen unter anderem mehr als zehn Prozent höhere Löhne im Vergleich zum aktuellen Zalando-Niveau bedeuten, teilte Verdi weiter mit. „Zalando erwirtschaftet in diesem Jahr hunderte Millionen Euro und schloss jüngst einen Deal mit dem Deutschen Fußball-Bund für ein Sponsoring über 65 Millionen Euro. Gleichzeitig ist der Konzern nicht bereit, den Beschäftigten faire und verlässliche Arbeitsbedingungen zuzugestehen“, kritisierte Matthias Adorf, Gewerkschaftssekretär der Gewerkschaft ver.di für den Fachbereich Handel.

Das Unternehmen hatte zuletzt darauf verwiesen, dass die Gehälter am Standort Erfurt seit 2024 um insgesamt 14,5 Prozent gestiegen sind und der Urlaubsanspruch seit diesem Jahr auf bis zu 30 Tage erhöht wurde. Beschäftigte erhielten außerdem Zusatzleistungen wie soziale Beratung, Freistellung für ehrenamtliche Arbeit oder kostenlose Aktien. Es ist laut Verdi bereits der sechste Warnstreik bei Zalando in diesem Jahr.