Nach Sonne und frühlingshaften Temperaturen an Ostern soll es in den kommenden Tagen gewittern.

Hannover - Donner und Regen nach den Feiertagen: Meteorologen erwarten für die kommenden Tage ungemütliches Wetter für Niedersachsen und Bremen. Bis zum Mittwoch soll es immer wieder Gewitter und Schauer geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Ein Tiefdruckgebiet mit milder bis sehr milder und feuchter Luft sorgt demnach für den Wetterumschwung.

Schon am Montagnachmittag wurden vor allem im Süden und Osten teils starke Gewitter, Starkregen und Böen mit einer Windgeschwindigkeit um die 55 Kilometer pro Stunde erwartet. Auch in der Nacht gibt es dem DWD zufolge bei Tiefsttemperaturen von fünf bis acht Grad vereinzelt Regen und Gewitter. Im Norden erwarten die Meteorologen stellenweise Nebel - zum Teil mit Sichtweiten unter 150 Metern.

Regional kann es auch am Dienstag und Mittwoch zu Schauern oder Gewittern kommen. Der Nebel löst sich am Dienstag auf, die Temperaturen erreichen höchstens 16 bis 19 Grad sowie 13 Grad auf den Inseln und im Oberharz. Am Mittwoch ist es laut Prognose weiterhin wechselnd bewölkt, die Höchsttemperaturen liegen bei 15 bis 20 Grad und 12 Grad an der See. Der Wind weht schwach. Auch am Donnerstag wird es vereinzelt regnerisch mit Temperaturen bis zu 15 und 19 Grad.