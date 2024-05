Berlin - Der Angriff auf den SPD-Europakandidaten Matthias Ecke in Dresden hat auch in Berlin und Brandenburg Entsetzen ausgelöst. „Das ist eine abscheuliche und schockierende Tat“, schrieb Berlins Bürgermeisterin und Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) am Samstag auf der Plattform X. „Wir lassen uns in unserem Einsatz für Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität nicht einschüchtern.“

Brandenburgs SPD-Fraktionschef Daniel Keller sprach von einem Angriff auf die Grundfesten unserer Demokratie. „Es ist schockierend zu sehen, dass Vertreterinnen und Vertreter demokratischer Parteien wie die SPD gezielt ins Visier genommen werden“, sagte Keller. Er schlug einen Bogen zur AfD: „Die AfD und andere rechtsextreme Gruppierungen schüren Hass und Hetze gegen Andersdenkende und Demokratinnen und Demokraten. Wir dürfen nicht zulassen, dass solche Tendenzen weiterhin salonfähig werden.“

Der brandenburgische CDU-Landeschef Jan Redmann schrieb auf X: „Es ist ein Angriff auf jeden, der sich politisch engagiert. Ich wünsche Matthias Ecke vollständige Genesung. Und den Tätern eine harte Strafe.“

Ecke war beim Befestigen von Wahlplakaten für die SPD am späten Freitagabend in Dresden von vier Unbekannten zusammengeschlagen und schwer verletzt worden.