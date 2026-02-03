Murwillumbah/Leipzig - Gil Ofarim (43) hat sich in der zwölften Folge des RTL-Dschungelcamps völlig überraschend zum Davidstern-Skandal geäußert - und sich unter anderem bei den Bürgern der Stadt Leipzig entschuldigt. „Der Vorfall ereignete sich in Leipzig, aber der Vorfall und alles, was ich dazu sagen darf, hatte nie etwas mit der Stadt Leipzig zu tun“, sagte Ofarim in der TV-Show, die in Australien aufgezeichnet wird.

„Das hatte nie etwas mit dem Bundesland Sachsen zu tun und es sollte nie so rüberkommen. Wenn dem so ist, dann möchte ich mich entschuldigen bei den Bürgern von Leipzig.“

Im Jahr 2021 machte Ofarim deutschlandweit Schlagzeilen, als er sich bei Instagram als Opfer von antisemitischen Äußerungen eines Leipziger Hotelmitarbeiters darstellte. Später stellten sich diese Vorwürfe als falsch heraus. Ofarim musste seine Darstellung zurücknehmen.