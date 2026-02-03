Weißenfels kann nach dem siebten Sieg im siebten Spiel nicht mehr von einem Platz unter den ersten Vier verdrängt werden. Der Bundesligist macht erst im letzten Viertel den Erfolg klar.

Weißenfels - Bundesligist MBC Syntainics hat seinen Siegeszug in der European North Basketball League (ENBL) fortgesetzt. Die Weißenfelser bezwangen am Dienstag vor heimischer Kulisse den österreichischen Erstligisten Hefte Helfen Bulls Kapfenberg mit 98:89 (46:48). Durch den siebten Erfolg im siebten Spiel können die Schützlinge von Interimstrainer Silvano Poropat nicht mehr von einem der ersten vier Plätze verdrängt werden und haben damit im Play off-Viertelfinale in einer entscheidenden Partie das Heimrecht ergattert.

Den größten Anteil daran hatten Spencer Reaves (25 Punkte), Charles Callison (22) und RJ Gunn (18). Für die Gäste erzielten Quinton Green (30), Andrew Jones (19) und Vitalii Zotov (18) die meisten Punkte.

Weißenfels dreht Partie im letzten Viertel

Der Bundesligist tat sich über weite Strecken gegen die Österreicher, die von sieben Begegnungen in der ENBL nur eine gewinnen konnten, sehr schwer. Nach dem 4:12 in der vierten Minute konnten die Hausherren kurzzeitig mit 38:35 (16.) in Führung gehen und diesen Vorsprung bis kurz vor dem Ende des zweiten Viertels (46:45) behaupten. Anschließend liefen die Weißenfelser jedoch zumeist lange einem Rückstand hinterher.

Mit einem überragenden letzten Viertel (29:15) drehten die Weißenfelser die Partie und profitierten dabei von ihrer Steigerung in der Trefferquote aus dem Feld sowie von der Luftüberlegenheit unter den Körben (35:26 Rebounds).