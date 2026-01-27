Von der Nummer zwei in Mönchengladbach zur Nummer zwei in Leverkusen. Torwart Jonas Omlin schließt sich bis zum Sommer dem Meister von 2024 an. Auch Gladbach hat schon einen Ersatz gefunden.

Leverkusen - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen hat sich bis zum Saisonende auf der Torhüterposition verstärkt und Jonas Omlin vom Konkurrenten Borussia Mönchengladbach verpflichtet. Der 32 Jahre alte Schweizer Nationalspieler wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis zum deutschen Meister von 2024, wie beide Clubs bekannt gaben.

Leverkusen sah sich zum Handeln gezwungen, da Stammtorhüter Mark Flekken mit einer Knieverletzung länger ausfällt und derzeit vom ehemaligen Gladbacher Keeper Janis Blaswich vertreten wird. Omlin soll als Nummer zwei hinter Blaswich bis zum Saisonende zur Verfügung stehen und dann wieder zur Borussia zurückkehren. Dort hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.

„Jonas komplettiert nach Marks Ausfall unser Torhütertrio. Mit ihm, Janis Blaswich und Niklas Lomb sind wir nun wieder gerüstet für die Herausforderungen der kommenden Wochen und Monate“, sagte Bayer-Sportgeschäftsführer Simon Rolfes.

Gladbach reagiert auf Omlin-Abgang

Omlin war in Mönchengladbach nur noch die Nummer zwei hinter Moritz Nicolas und kam aufgrund vieler Verletzungen in den vergangenen drei Jahren lediglich zu 34 Einsätzen in der Bundesliga. Seine letzte Partie in der Liga absolvierte der 32-Jährige vor sieben Monaten.

Als Ersatz für Omlin will Gladbach Eigengewächs Jan Olschowsky frühzeitig von seiner Leihe zu Alemannia Aachen zurückholen. Am heutigen Dienstag soll der Medizincheck bei dem 24-Jährigen stattfinden.