Gerade erst zurückgekehrt, nun schon wieder verletzt: Das Knie zwingt Gladbachs Kapitän Tim Kleindienst zur nächsten Zwangspause. Der Club hofft auf eine baldige Rückkehr.

Mönchengladbach - Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach muss in den kommenden Wochen auf Kapitän Tim Kleindienst verzichten. Ein langfristiger Ausfall des Stürmers sei aber nicht zu befürchten, teilte die Borussia nach einem Eingriff am Knie des Nationalspielers mit.

Kleindienst hatte erst kürzlich nach monatelanger Pause wegen einer Meniskusverletzung sein Comeback gefeiert und war in der Bundesliga sowie im DFB-Pokal jeweils zu Kurzeinsätzen gekommen. Nach dem Pokalspiel gegen den FC St. Pauli (1:2) Anfang des Monats zwang eine Reaktion im Knie Kleindienst zu einer erneuten Pause.

„Das ist bitter für Tim und bitter für Borussia, aber nach einer so langwierigen Verletzung, wie Tim sie hatte, muss man leider mit solchen Dingen rechnen. Tim hat sich in den letzten Monaten vorbildlich durch die Reha gearbeitet und wird dies auch diesmal tun“, sagte Gladbachs Head of Sports Rouven Schröder und fügte hinzu: „Ich bin mir sicher, dass wir ihn in absehbarer Zukunft wieder auf dem Platz sehen werden.“