Glatte Straßen in Niedersachsen: Bei einem Auffahrunfall auf glatter Fahrbahn in Osnabrück sind mehrere Fahrzeuge kollidiert.

Bei rutschiger Straße kam es zu einem Unfall mit drei Autos in Osnabrück. (Symbolbild)

Osnabrück - Bei einem Auffahrunfall durch Glätte mit drei beteiligten Autos sind in Osnabrück mehrere Fahrzeuginsassen vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Der Unfall ereignete sich am Samstagvormittag im Finkenweg, wie die Polizei mitteilte.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es bei glatter Fahrbahn zu dem Zusammenstoß. Über die Schwere möglicher Verletzungen lagen zunächst keine näheren Angaben vor. Die Polizei war am Mittag noch vor Ort. Die Maßnahmen dauerten an.