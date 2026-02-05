Dresden/Hoyerswerda/Görlitz - Eisregen und glatte Straßen haben in Ostsachsen zu vielen Verkehrsunfällen und Verletzungen nach Stürzen geführt. Straßen und insbesondere auch Fußwege sind zum Teil spiegelglatt.

„Es ist ordentlich was los auf den Straßen“, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz der Deutschen Presse-Agentur. Im morgendlichen Berufsverkehr habe es im Minutentakt Unfallmeldungen gegeben. Bis zum Mittag zählten die Beamten den Angaben nach in den Landkreisen Bautzen und Görlitz knapp 80 Glätteunfälle. „Lkw und Busse blockierten Straßen, Pkw rutschten in Pkw und landeten im Straßengraben. Selbst Winterdienstfahrzeuge verloren die Kontrolle und prallten gegen Fahrzeuge“, hieß es. Es handle sich überwiegend um Blechschäden. Verletzte gebe es bislang nicht.

Schwerpunkt bei der Glätte ist laut Polizei die Region Hoyerswerda und Kamenz. Liegengebliebene Lastwagen behinderten stellenweise den Verkehr.

Die Rettungsleitstelle Ostsachsen in Hoyerswerda sprach von zahlreichen Verletzungen infolge von Stürzen. Die Rettungsdienste in den Regionen Bautzen, Radeberg, Kamenz und Hoyerswerda seien derzeit ausgelastet, so ein Sprecher. Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen gebe es bislang nicht.

Busunternehmen: „Fahrzeuge kommen kaum vom Hof“

Die Verkehrsgesellschaft Hoyerswerda hat den Busbetrieb nach eigenen Angaben komplett eingestellt: „Die Fahrzeuge kommen teilweise kaum vom Hof, spätestens auf den Straßen ist dann Schluss“, sagte ein Sprecher. Es liege ein dicker Eispanzer auf der Straße. Wann der Verkehr wieder anrollt, sei bislang unklar. „Sobald die Straßenverhältnisse einigermaßen beherrschbar sind, sind wir wieder am Start.“

Auch die Regionalbus Oberlausitz GmbH sprach von Ausfällen und „massiven Verspätungen“ besonders im Bereich Kamenz und Hoyerswerda. Fahrgäste und Pendler sind aufgerufen, sich über die Abfahrtsmonitore und im Internet zu informieren.

Das Landratsamt Bautzen teilte mit, dass die Zulassungsstellen an allen Standorten witterungsbedingt mit reduziertem Personal arbeiteten. Zahlreiche Kollegen hätten den Dienst nicht antreten können.