Auf glatten Straßen vor allem im Westen Niedersachsens geraten Autos ins Schleudern, meist bleibt es bei Blechschäden. Mindestens zwei Menschen werden leicht verletzt.

Im Bereich Cloppenburg kam es zu einigen Unfällen aufgrund von Glätte. (Symbolbild)

Cloppenburg/Neuenhaus - Im westlichen Niedersachsen ist es zu einer Reihe von Unfällen auf glatten Straßen gekommen. In Neuenhaus in der Grafschaft Bentheim wurde dabei ein 24-Jähriger am Mittwochabend leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der ebenfalls 24 Jahre alte Fahrer verlor auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und kollidierte mit einem geparkten Wagen. Sein gleichaltriger Beifahrer kam ins Krankenhaus. In Cloppenburg gab es neun Unfälle mit Blechschäden.

In Haren im Emsland geriet ein 32 Jahre alter Mann mit seinem Kleintransporter am Mittwoch auf schneenasser Straße ins Schleudern. Der Wagen kam von der Straße ab und fuhr gegen zwei Bäume. Der Fahrer erlitt leichte Verletzungen.

Sonst berichtete die Polizei in Niedersachsen von nur wenigen Unfällen wegen glatter Straßen. In Göttingen etwa habe es zwar geschneit, es sei aber „alles im grünen Bereich“, sagte ein Polizeisprecher.