Der Deutsche Wetterdienst rechnet für Sachsen mit Schneefall und Glätte. Im Erzgebirge und im Zittauer Gebirge sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich.

In Sachsen sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. (Archivbild)

Dresden - In Sachsen ist erneut mit Schnee und Glätte zu rechnen. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden in tieferen Lagen ein bis drei Zentimeter Neuschnee erwartet, in Lagen über 600 Metern zwei bis sechs Zentimeter. Im Erzgebirge und im Zittauer Gebirge sind bis zu zehn Zentimeter Neuschnee möglich. Entsprechend besteht verbreitet Glättegefahr.

Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen null und zwei Grad, im Bergland etwa minus ein Grad.

In der Nacht zum Donnerstag bleibt es überwiegend trocken. Die Temperaturen sinken auf minus vier bis minus acht Grad. Im Erzgebirge sind Windböen möglich, auf dem Fichtelberg auch stürmische Böen.

Am Donnerstag bleibt es meist wolkig und niederschlagsfrei, nur in Richtung Vogtland kann noch etwas Schnee fallen. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und plus einem Grad, im Bergland um minus vier Grad.