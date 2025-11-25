Im Westen zieht sich die kalte Jahreszeit wieder etwas zurück, im Süden und Osten bleibt es heute winterlich. Besonders in den Morgenstunden kann es auf den Straßen glatt werden.

Besonders im Süden und im Osten müssen sich Autofahrer am Dienstag auf glatte Straßen einstellen.

Offenbach - Der Wintereinbruch verliert heute etwas an Schwung - besonders im Süden und Osten des Landes bleibt es aber winterlich. Abgesehen vom Nordwesten und Westen sei mit Frost und Glätte, im Südosten mancherorts mit Glatteis zu rechnen, warnte der Deutsche Wetterdienst (DWD).

Schneematsch und gefrierende Nässe könnten laut DWD bei Temperaturen um den Gefrierpunkt im Süden und Osten besonders in den Morgenstunden für glatte Verkehrswege sorgen. In den Bergen im Süden bleibt es bei niedrigen Temperaturen weiterhin weiß: Im Hochschwarzwald und an den Alpen werden in einigen Gebieten sogar mehr als 20 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Im Flachland im Nordwesten und Westen dürften sich die Schneeflocken vom Montag bei Temperaturen bis zu sechs Grad vielerorts wieder in Regentropfen verwandeln. In einigen deutschen Gebieten kann es am Dienstag laut DWD außerdem zu dichtem Nebel kommen.