Potsdam - Es bleibt winterlich kalt in Berlin und Brandenburg. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) betragen die Höchstwerte an diesem Sonntag minus fünf bis minus ein Grad, dazu soll es viel Sonnenschein geben. In der Nacht zu Montag fallen die Tiefstwerte demnach auf minus 7 bis minus 15 Grad, stellenweise sogar minus 20.

Zum Wochenstart rechnet der DWD am Montag bei Höchsttemperaturen von minus drei bis minus ein Grad mit Schneefall. Dieser könne im Tagesverlauf in gefrierenden Regen übergehen und zu Glatteis führen. Dies soll sich in der Nacht zu Dienstag fortsetzen, so dass eine Unwettergefahr besteht. Die Tiefstwerte fallen auf minus zwei bis minus fünf Grad, heißt es. Dienstag ist es den Angaben zufolge bewölkt mit Niederschlägen, die Temperaturen sollen auf minus ein bis plus drei Grad steigen.