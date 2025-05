Ein Seil reißt, drei Bauarbeiter sterben beim Absturz in einer Transportgondel auf einer Großbaustelle. Mehr und mehr Details werden bekannt.

Horb am Neckar - Die beim Absturz einer Gondel im baden-württembergischen Horb am Neckar ums Leben gekommenen drei Bauarbeiter waren nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zwischen 40 und 46 Jahre alt. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hätten die Männer die mit einem Stahlseil befestigte Transportgondel bestiegen, um auf der Baustelle der Neckartalbrücke nach oben zu Arbeiten auf einem Brückenpfeiler befördert zu werden. Aus noch ungeklärter Ursache sei dann das Seil gerissen und die Gondel aus großer Höhe abgestürzt. Die Bauarbeiter waren nach dem Absturz am Dienstag sofort tot.

Überladen war die Gondel bisherigen Erkenntnissen der Polizei zufolge nicht. Es handele sich um eine Personentransportgondel. „Die Nutzung durch drei Personen entsprach den Vorgaben“, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details - etwa für wieviele Personen insgesamt die Gondel ausgelegt war - wurden nicht genannt. Laut Staatsanwaltschaft wurde der Unglücksort inzwischen freigegeben. Alle Spuren seien gesichert worden.