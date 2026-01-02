Auf Sören Gonther wartet in Dresden einer Herkulesaufgabe, wenn der Klassenverbleib gelingen soll. Am Trainer rüttelt der neue Sport-Geschäftsführer nicht.

Dresden - Thomas Stamm wird seine Arbeit als Trainer des Fußball-Zweitligisten Dynamo Dresden fortsetzen. Diese Garantie gab ihm der neue Sport-Geschäftsführer des Tabellenletzten, Sören Gonther, bei seiner Vorstellung. „Er ist ein sehr guter Trainer, hat gezeigt, dass er Spieler entwickeln kann. Es gibt überhaupt keinen Zweifel daran, dass Thomas Stamm unser Trainer ist“, sagte Gonther während einer Pressekonferenz.

Von der ersten bis zur vierten Liga gut vernetzt

Der ehemalige Profi, der unter anderen auch für Dynamo Dresden und den sächsischen Rivalen FC Erzgebirge Aue spielte, geht mit Demut, aber auch selbstbewusst seine Aufgabe an, nachdem er bis zum Jahresende Geschäftsführer des Regionalligisten KSV Hessen Kassel war. „Jeder, der sich über mich erkundigt, bekommt als Erstes gesagt, dass ich sehr gut vernetzt bin. Das habe ich mir schon während meiner Zeit als aktiver Fußballer aufgebaut. Von der ersten bis zur vierten Liga bin ich sehr gut vernetzt, auch im Ausland“, sagte Gonther.

Vorrang hat zunächst der Klassenverbleib. Gonther ist optimistisc, dass dieser gelingt. „Es hat in vielen Spielen nicht viel gefehlt, der Rückstand ist nicht aussichtslos“, sagte der 39-Jährige. Mittelfristig möchte er Dynamo in der 2. Bundesliga etablieren. Aber: „Die Liga ist so ausgeglichen. Da kann es ganz schnell in die eine oder andere Richtung gehen“, sagte Gonther.