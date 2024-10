Wer den Görlitzer Brückepreis erhält, soll durch sein persönliches Schicksal und Engagement in besonderem Maße der Idee eines friedlichen, freiheitlichen und ganzheitlichen Europa verbunden sein.

Görlitz - Mirjana Spoljaric Egger, Präsidentin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz, erhält den diesjährigen Internationalen Brückepreis der Europastadt Görlitz/Zgorzelec. Die Schweizerin habe mit „außerordentlichem Engagement und großem Geschick als Brückenbauerin zwischen Konfliktparteien, politischen Lagern, Ideologien und Religionen gewirkt“, teilte die Stadt mit.

Zudem habe Spoljaric Egger Akteure in Politik und Streitkräften öffentlichkeitswirksam auf ihre Pflicht hingewiesen, dem Schutz der Zivilbevölkerung höchste Priorität einzuräumen, und humanitäres Handeln eingefordert. Die Preisverleihung findet am 13. November im Kulturforum Görlitzer Synagoge statt. Die Laudatio hält Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes.

Der Internationale Brückepreis wird seit 1993 an Persönlichkeiten verliehen, die sich um die demokratische Entwicklung und Verständigung in Europa in hohem Maße und mit persönlichem Einsatz verdient gemacht haben. Der Preis ist mit 2.500 Euro dotiert. Bisherige Preisträger sind und waren unter anderen die Schriftstellerin Herta Müller und ihr Kollege Günter Grass, der Architekt Daniel Liebeskind und der estnische Komponist Arvo Pärt.