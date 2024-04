Waldenburg - GPS-Systeme im Wert von etwa 45.000 Euro sind in Waldenburg (Landkreis Zwickau) gestohlen worden. In der Nacht auf Freitag seien bislang Unbekannte gewaltsam in einen Landwirtschaftsbetrieb an der Ebersbacher Straße eingebrochen, teilte die Polizei am Samstagmorgen mit. Den Angaben zufolge stahlen sie mehrere GPS-Systeme in Form von Tablets und separaten Displays aus einem Gebäude und einem Traktor. Es entstand ein zusätzlicher Sachschaden im Wert von 200 Euro. Die Polizei ermittelt.