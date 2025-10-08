Zehntausende Euro Schaden, 38 beschmierte Grabsteine: Nach dem Vandalismus auf den Potsdamer Friedhof läuft die Spurensuche. Die Polizei prüft auch einen politischen Hintergrund.

Die Polizei ermittelt wegen Graffitis auf dem Neuen Friedhof. (Symbolbild)

Potsdam - Zahlreiche Grabsteine und Wege auf dem Neuen Friedhof in der Teltower Vorstadt sind mit Graffitis beschmiert worden. Ein Zeuge hatte die Polizei am Morgen über den Vandalismus informiert, wie die Beamten mitteilten.

Die Polizei entdeckte diverse Schmierereien in unterschiedlichen Bereichen des Friedhofs. Nach bisherigen Erkenntnissen sei kein gezielter Angriff auf einzelne Grabstellen erkennbar. Insgesamt wurden 52 Fälle von Beschädigungen aufgenommen, davon 38 auf Grabsteinen.

Der entstandene Schaden wird auf Zehntausende Euro geschätzt. Die Polizei prüft im Rahmen der Ermittlungen einen möglichen politisch motivierten Hintergrund.