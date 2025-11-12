Das Kampfmittel ist 8,8 Zentimeter groß. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat die Granate begutachtet. Nun gibt es einen Sperrradius.

Spergau - Im Saalekreis ist eine Flakgranate gefunden worden, die am Donnerstag gesprengt werden soll. Das Kampfmittel sei bei planmäßigen Arbeiten für eine Wasserstofftrasse gefunden worden, teilte der Landkreis mit. Die Granate sei 8,8 Zentimeter groß. Die Fundstelle liegt an der Grenze zum Burgenlandkreis.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe nach einer Begutachtung entschieden, dass die Granate gesprengt werden muss. Deshalb sei ein Sperrradius von 250 Metern um den Fundort eingerichtet worden. Davon seien Teile einer Kleingartenanlage betroffen. Außerdem soll die Straße zur Linde kurzfristig gesperrt werden.