Potsdam - Der Bestseller-Autor Frank Schätzing , Schauspieler und Umweltschützer Hannes Jaenicke und die Transformationsforscherin Maja Göpel werden beim neuen Filmfestival Green Visions in Potsdam erwartet. Das kündigten die Veranstalter am Mittwoch an. Vom 30. Mai bis 2. Juni werden in der brandenburgischen Landeshauptstadt deutsche und internationale Filme zu Themen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Energie, Landwirtschaft und Ernährung gezeigt.

Die Veranstalter teilten mit, viele international renommierte Gäste aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Gesellschaft begleiteten das neue Festival. Darunter sind neben Schätzing („Der Schwarm“) und Jaenicke etwa auch Agrar- und Klimaforscher und andere Umweltexperten.

Die Verfilmung des Bestsellers „Der Schwarm“ von Frank Schätzing zeigt, wie immer mehr Meeres- und Küstenregionen auf der Erde zum Schauplatz mysteriöser Naturereignisse werden, die viele Menschenleben kosten. Schauspieler Jaenicke ist für sein Umweltengagement bekannt und dreht Dokumentationen zum Artenschutz.

Ein Ziel von Green Visions in Potsdam sei es, einen offenen und lebendigen Wissens- und Gedankenaustausch über den Klimawandel zwischen Künstlern, Wissenschaftlern und dem Publikum zu schaffen, sagte Festival-Direktor Dieter Kosslick (75), dem das Thema Nachhaltigkeit ein ernstes Anliegen ist. Er war von 2001 bis 2019 Direktor der Internationalen Filmfestspiele Berlin und gilt als exzellenter Kenner der internationalen Filmbranche. Zentraler Festivalort ist das Filmmuseum Potsdam, in dem alle Filmvorführungen mit Wissenschaftsdiskussionen geplant sind.