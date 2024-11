Eine amtliche Warnung vor einer „giftigen Rauchwolke“ im Erzgebirgskreis ließ am Morgen aufhorchen. Was hat es damit auf sich?

Großbrand in Entsorgungsunternehmen in Steinbach

Über 100 Einsatzkräfte sind bei einem Großbrand in Steinbach im Einsatz. (Archivbild)

Steinbach - In Steinbach ist es zu einem größeren Brand in einem Entsorgungsunternehmen gekommen. Es seien alle Menschen aus dem Betrieb evakuiert worden, sagte eine Polizeisprecherin. Aktuell seien 16 Fahrzeuge der Feuerwehr und über 100 Einsatzkräfte vor Ort. Vorübergehend hatten die Behörden eine amtliche Warnung vor einer giftigen Rauchwolke herausgegeben. Diese wurde aber bald wieder aufgehoben. Nach Angaben der Polizeisprecherin zog der Rauch in Richtung unbewohntes Gebiet ab.