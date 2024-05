Großbrand in leer stehender Industriebrache in Dresden

Dresden - Zahlreiche Feuerwehrleute bekämpfen am Donnerstag seit den frühen Abendstunden einen Großbrand in einer Industriebrache in Dresden-Leuben. Es brennt in mehreren Gebäuden und kommt zu einer „massiven Rauchentwicklung“, wie die Feuerwehr mitteilte. Deshalb sei über ein Warnsystem des Bundes die Bevölkerung informiert worden: Im Umkreis von 500 Metern um die Einsatzstelle herum sollen Anwohnerinnen und Anwohner Fenster und Türen geschlossen halten sowie Lüftungs- und Klimaanlagen abschalten. „Weiterhin ist die Drohnenstaffel vor Ort und liefert mit einer Drohne wichtige Informationen aus der Luft, damit die verschiedenen Brandherde besser lokalisiert werden können“, hieß es. Im Einsatz seien etwa 80 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen.