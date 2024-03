Ein Feuer beschädigt in der Nacht die Halle eines Heimwerkermarkts. Die Löscharbeiten ziehen sich noch bis in die Morgenstunden.

Großbrand in Varel: Baumarkt steht in Flammen

Varel - Ein Baumarkt in Varel (Landkreis Friesland) hat am frühen Mittwoch in Flammen gestanden und ist dabei erheblich beschädigt worden. Die Polizei sprach am Morgen von einem Großbrand, der sich in einem Außenlager entfachte und schließlich auf das Gebäude übergriff. Wie genau das Feuer sich in der Nacht entzündete, blieb zunächst unklar. Verletzte gab es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Die Einsatzkräfte waren zur Dämmerung noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zur Schadenshöhe konnte die Polizei vorerst keine genauen Angaben machen.