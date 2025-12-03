Dichte Rauchschwaden steigen in der Nähe von Hof in Oberfranken auf. Eine Lagerhalle mit Papier brennt auf dem Gelände einer Recyclingfirma. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen.

Die Feuerwehr bemühte sich, den Brand auf dem Gelände zu löschen. (Symbolbild)

Gattendorf - Wegen eines Brands in einer Lagerhalle eines Recyclingbetriebs läuft in Oberfranken ein größerer Feuerwehreinsatz. Ein Mensch habe eine Rauchgasvergiftung erlitten und sei medizinisch behandelt worden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. In der Lagerhalle in Gattendorf (Landkreis Hof) nahe der Grenze zu Sachsen wird demnach Papier gelagert.

Aufgrund der Rauchentwicklung rief die Polizei rief Bewohnerinnen und Bewohner in der Umgebung dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch sollten sie ihre Nachbarn informieren, hieß es.

Der Brand wurde den Angaben nach gegen 11.45 Uhr gemeldet. Als die Feuerwehr eintraf, standen nach Angaben der Polizei bereits schwarze Rauchwolken über dem Gebäude. Die Löscharbeiten dauerten am Nachmittag zunächst an.

Brandursache und Schadenshöhe waren noch unklar. Die Kriminalpolizei in Hof ermittelt.