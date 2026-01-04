Kliniken können nach dem Stromausfall langsam aufatmen. Viele ältere Menschen oder Pflegebedürftige sitzen jedoch im Dunkeln oder in kalten Zimmern.

Berlin - Einen Tag nach dem Stromausfall im Südwesten Berlins sind vier größere Krankenhäuser in dem Gebiet wieder am Netz. Das teilte Gesundheitssenatorin Ina Czyborra (SPD) mit. Es handelt sich demnach um das Helios Klinikum Emil von Behring, das Evangelische Krankenhaus Hubertus, das Krankenhaus Waldfriede und das Immanuel Kant Krankenhaus. „Der Anschluss des ebenfalls betroffenen Theodor Wenzel Werks sollte kurzfristig gelingen“, so Czyborra.

Nach ihren Worten wurde eine im Raum stehende Evakuierung von Häusern und die Verlegung von Patientinnen und Patienten somit verhindert. Sie dankte den Kliniken Charité und Vivantes, die bei der Vorbereitung einer möglichen Verlegung unterstützt hätten.

Von dem Stromausfall sind laut Czyborra auch zahlreiche Pflegeeinrichtungen und pflegebedürftige Menschen in ihren Wohnungen betroffen. Der Senat sei in enger Abstimmung unter anderem mit der Feuerwehr, um diese Menschen notfalls in Pflegeeinrichtungen in anderen Stadtteilen zu verlegen, die freie Kapazitäten gemeldet hätten. Betroffen von dem Stromausfall, der auf einen Brandanschlag zurückgeht, sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde.