Dörverden - In einer Tischlerei im Landkreis Verden ist ein Feuer in einem Spänebunker ausgebrochen. Noch sei unklar, wie der Brand in der Gemeinde Dörverden entstanden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer am Morgen unter Kontrolle. Durch den Brand entstand laut Polizei eine große Rauchwolke. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.