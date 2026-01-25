weather schneegriesel
Magdeburg, Deutschland
  3. Brände: Große Rauchwolke durch Brand in Tischlerei

Am frühen Morgen bricht in einer Tischlerei ein Feuer aus. Schnell bildet sich eine große Rauchwolke.

Von dpa 25.01.2026, 09:51
Die Feuerwehr im Landkreis Verden hat einen Brand in einer Tischlerei unter Kontrolle gebracht. (Symbolbild)
Die Feuerwehr im Landkreis Verden hat einen Brand in einer Tischlerei unter Kontrolle gebracht. (Symbolbild) Philipp von Ditfurth/dpa

Dörverden - In einer Tischlerei im Landkreis Verden ist ein Feuer in einem Spänebunker ausgebrochen. Noch sei unklar, wie der Brand in der Gemeinde Dörverden entstanden sei, sagte eine Polizeisprecherin. Einsatzkräfte der Feuerwehr brachten das Feuer am Morgen unter Kontrolle. Durch den Brand entstand laut Polizei eine große Rauchwolke. Anwohner wurden gebeten, ihre Fenster und Türen geschlossen zu halten.