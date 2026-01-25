Die Linke will mit gezielten Förderungen gegen soziale Isolation vorgehen. Was hinter dem Plan für mehr Begegnungsorte im ganzen Land steckt.

Magdeburg - Die Linke im Landtag von Sachsen-Anhalt fordert mehr Hilfen für einsame Menschen. So sollen etwa ein Runder Tisch sowie ein Förderprogramm ins Leben gerufen werden, um Einsamkeit entgegenzuwirken, wie aus einem Antrag im Parlament hervorgeht. „Das Problem der Einsamkeit hat sich in Sachsen-Anhalt in den letzten Jahren deutlich verschärft und betrifft längst alle Generationen“, sagte Fraktionschefin Eva von Angern. Bislang fehle es an einer landesweiten Strategie und sichtbaren Unterstützungsstrukturen.

Die Linke drängt auf den gezielten Ausbau von Begegnungsorten, Nachbarschaftstreffs und sozialer Infrastruktur. „Zusammenhalt entsteht dort, wo Menschen sich begegnen können“, so von Angern. Am Runden Tisch sollen unter anderem Vertreter von Kinder- und Jugend-, Gesundheits-, Wohlfahrts-, Senioren- und Frauenorganisationen sowie aus Wissenschaft und von den Kommunen mitwirken.