In mehreren Bundesländern will die Polizei am Wochenende die Präsenz an Bahnhöfen erhöhen, an denen es immer wieder Gewalttaten gibt. Welche Bahnhöfe hat die Polizei in Berlin im Visier?

Berlin - Viele Berliner Bahnhöfe stehen an diesem Wochenende besonders im Fokus der Bundespolizei - als Teil einer bundesweiten Sicherheitsaktion. Von Freitag bis Sonntag soll unter anderem am Hauptbahnhof, am Ostbahnhof, am Zoologischen Garten und am Ostkreuz die Präsenz verstärkt werden, wie die Behörde mitteilte. Vorgesehen seien verstärkte Streifen den Bahnhöfen und im Umfeld sowie Kontrollen.

Ausgewählt wurden den Angaben zufolge Bahnhöfe, an denen es immer wieder vermehrt zur Gewalt kommt. Ziel des dritten bundesweiten Schwerpunkteinsatzes sei es, Straftaten zu verhindern, Tatverdächtige frühzeitig zu erkennen und das Sicherheitsgefühl von Reisenden und Beschäftigten zu stärken. Auch an anderen deutschen Großstadtbahnhöfen ist Polizei am Wochenende verstärkt unterwegs.