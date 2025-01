Rettungskräfte und Polizei werden in ein Schwimmbad im Osten Brandenburgs alarmiert: Es gibt mehrere Verletzte. War es ein Unfall mit Chlorgas?

Großeinsatz in Schwimmbad: Mehrere Verletzte

Unfall in Schwimmhalle

Bei einem Unfall in einer Schwimmhalle sollen zahlreiche Besucher verletzt worden sein. (Symbolbild)

Strausberg - Bei einem Unfall in einer Schwimmhalle in Strausberg im Nordosten Brandenburgs sind zahlreiche Besucher verletzt worden. Geprüft werde, ob es einen Chlorgas-Austritt gegeben habe, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost.

Mehrere Besucher des Schwimmbades in Strausberg im Kreis Märkisch-Oderland klagten über Übelkeit und Atemwegsreizungen. Die Polizei sprach nach ersten Erkenntnissen von insgesamt 18 Verletzten. Eine Person sei mit einem Hubschrauber in eine Berliner Klinik gekommen, so der Sprecher.

Eine Vielzahl von Rettungskräften und Einsatzkräften der Polizei sei am Nachmittag ausgerückt.