Am 9. Juni sind Kommunalwahlen in Sachsen-Anhalt. Wie viele Sitze sind dabei in den Kreistagen zu vergeben?

Halle - Bei den Kommunalwahlen werden in Sachsen-Anhalt in den drei kreisfreien Städten insgesamt 162 Stadträte gesucht. In den elf Landkreisen sind insgesamt 558 Sitze zu vergeben, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. Den größten Kreistag mit 60 Kreistagsmitgliedern gebe es im Landkreis Harz. Die niedrigste Anzahl an Kreistagsmitgliedern mit jeweils 42 Räten haben den Angaben zufolge der Altmarkkreis Salzwedel und der Landkreis Jerichower Land. Die Amtszeit der ehrenamtlichen Mitglieder beträgt fünf Jahre.