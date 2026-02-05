Eine Autofahrt über mehr als 1.000 Kilometer, prominente Fans wie Messi und Müller: Was Leipzigs Neuzugang Brajan Gruda besonders macht.

Leipzig - Qualifikation für den Europapokal, Selbstvertrauen sammeln und die Mini-Chance auf die WM nutzen: Neuzugang Barjan Gruda hat seine Ziele für sein vorerst halbjähriges Gastspiel bei RB Leipzig klar umrissen. „Natürlich will ich zur WM mit, aber da muss die Leistung stimmen“, sagte der 21-Jährige. Bisher hat Gruda noch kein Länderspiel absolviert, durfte jedoch vor der Heim-EM 2024 mit ins Trainingslager.

Aufgrund des längeren Ausfalls von Assan Ouédraogo hat Leipzig Gruda von Brighton & Hove Albion geliehen. Und sein aktuell verletzter Mitspieler ist das beste Beispiel dafür, wie schnell es in Sachen DFB-Elf gehen kann. Ouédraogo feierte im November sein Debüt, traf gegen die Slowakei und wäre ohne seine Knieverletzung wohl auch bei den Länderspielen Ende März dabeigewesen.

Im Auto 100 Kilometer nach Leipzig

Gruda bezeichnete sich aktuell als topfit und ist bereit für die Startelf im Spiel beim 1. FC Köln am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN). „Ich möchte für mich so viel Spielzeit wie möglich und der Mannschaft helfen für Europa“, sagte der Ex-Mainzer. In der Premier League war Gruda zuletzt Mitte Januar im Einsatz.

Für den Wechsel nach Leipzig am letzten Tag des Winter-Transferfensters nahm Gruda eine mehr als 1000 Kilometer lange Autofahrt auf sich. „Es ging alles sehr schnell und ein Kumpel war bei mir. Ich wusste, dass ich für ein halbes Jahr ein paar Sachen brauche“, sagte Gruda. „Also Auto vollmachen und los.“

Ehre von Messi

Prominente Fans hat der talentierte Linksfuß bereits. Nach einem Spiel mit Mainz gegen den FC Bayern München wollte Thomas Müller unbedingt das Trikot mit Gruda tauschen - und zeigte das begehrte Stück im Anschluss stolz auf Instagram.

Im Oktober vergangenen Jahres sollte schließlich Lionel Messi im Rahmen einer Sponsoren-Aktion die größten Talente des Weltfußballs benennen. Und auf der Liste des Weltmeisters landete auch Gruda. „Von Messi bin ich ein riesiger Fan. Als ich klein war, habe ich immer seine Spiele geguckt“, sagte Gruda und bezeichnete Messis Wahl als „Ehre“.