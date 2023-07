Bautzen - Bei Bauarbeiten auf dem Hof einer Bautzner Grundschule sind am Freitagmorgen nach einem Munitionsfund rund 40 Hortkinder und ihre Betreuer in einem anderen Teil des Gebäudes in Sicherheit gebracht worden. Die etwa 30 Zentimeter lange Mörsermunition stammte nach Polizeiangaben vom Samstag vermutlich aus dem Zweiten Weltkrieg. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe nach Prüfung entschieden, sie nicht vor Ort zu entschärfen, und sie in einem Spezialbehälter zur Vernichtung abtransportiert.