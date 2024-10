Nach der Austrittswelle bei der Grünen Jugend gibt es auch in Sachsen einen Neustart bei der Jugendorganisation. Mit einem Leitantrag schärft der Verband sein Profil nach.

Die Grüne Jugend in Sachsen stellt sich noch auf. (Archvibild)

Görlitz - Die Grüne Jugend in Sachsen hat nach der Austrittswelle im Vorstand eine neue Doppelspitze. Auf einer Mitgliederversammlung in Görlitz wurden Miriam Schröter und Jacob Kempe zu den neuen Sprechern gewählt, wie die Jugendorganisation der Grünen in Sachsen mitteilte.

Die Neuaufstellung folgt auf eine landesweite Krise bei den Grünen – ausgelöst durch das schlechte Abschneiden der Partei bei der Landtagswahl. Aus Protest gegen deren Kurs hatte der Bundesvorstand der Grünen Jugend angekündigt, geschlossen aus der Partei austreten und einen neuen linken Jugendverband zu gründen. Das löste auch in den Landesverbänden der Nachwuchsorganisation eine Austrittswelle aus. In Sachsen hatten daraufhin vier der Vorstandsmitglieder ihren Rückzug angekündigt.

Auf der Landesmitgliederversammlung verabschiedete die Grüne Jugend einen Leitantrag mit dem Titel „Surviving Saxony - Solidarität gewinnt!“. Die Themen Rechtsextremismus, Klimakrise, schlechte Infrastruktur und soziale Ungerechtigkeiten nannte die Jugendorganisation als Aufgaben, die angegangen werden müssten.