Die Berliner Grünen rechnen mit Kai Wegner ab. Zu viele Versprechen, zu wenig Plan, sagen sie - und wollen es nach der Wahl besser machen.

Berlin - Die Berliner Grünen haben dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner (CDU) Planlosigkeit und eine Politik der falschen Versprechungen vorgeworfen. „Berlin wird unter Wert regiert“, sagte der Grünen-Spitzenkandidat für die Wahl im September, Werner Graf, auf einem Parteitag in Neukölln.

„Kai Wegner und seine Regierung haben keinen Plan für dieses Berlin. Sie sagen das eine und rennen dann in die andere Richtung“, meinte Graf. „Sie versprechen Klimaschutz, aber bauen Heizkraftwerke“, sagte er. „Sie versprechen, dass sie im Sozialen nicht kürzen, und erhöhen dann das Sozialticket von 9 auf 27 Euro im Monat.“

Wegner verstehe nicht, dass man nur mit den Menschen regieren könne und nicht gegen sie. „Er versteht nicht, dass Regieren in dieser Stadt eine Verpflichtung für das Wohlergehen der Berlinerinnen und Berliner ist. Und es nicht darum geht, nur das Beste für sich und seine Kumpels rauszuholen.“

Grüne wollen in das Rathaus

Die Grünen wollten das ändern. „Am 20. September heißt es für Kai Wegner, ausziehen aus dem Roten Rathaus. Denn dann meldet Berlin dort Eigenbedarf an“, so Graf. „Es muss hier in Berlin endlich wieder um die Berlinerinnen und Berliner gehen.“

Auf dem zweitägigen Parteitag beraten die Grünen über ihr Wahlprogramm, dass am Sonntag schließlich beschlossen werden soll. Schwerpunkte legt die Partei darin auf mehr Klimaschutz, bezahlbare Mieten und eine Verkehrswende weg von fossilen Energien.