Schrecklicher Fund in Sachsen Zwei Leichen im Güllebecken: Wer sind die Toten von Spansberg? - Es gibt einen Verdacht

Bei Gröditz in der Nähe von Dresden sind zwei Tote in einem Güllebecken gefunden worden. Vier Tage später laufen die Ermittlungen nach der Identität der Toten immer noch auf Hochtouren. Viele Fragen sind noch ungeklärt. Eine Spur soll in den Nachbarort führen.