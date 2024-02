Leipzig - Als eine Legende des deutschen Fußballs hat Peter Gulacsi den in der Nacht zu Dienstag verstorbenen früheren Fußball-Nationalspieler Andreas Brehme bezeichnet. Der Torhüter von RB Leipzig und der ungarischen Nationalmannschaft sagte: „Es ist ein großer Verlust für den deutschen und den Weltfußball.“ Wenn man das Siegtor in einem Weltmeisterschafts-Finale erziele, sei dies von besonderer Bedeutung. „Wir werden uns immer an ihn erinnern“, sagte Gulacsi, der selbst erst 1990 geboren wurde, in dem Jahr, in dem Brehme mit seinem verwandelten Strafstoß Deutschland in Rom gegen Argentinien zum Titel schoss. Brehme wurde nur 63 Jahre alt.