Für Bedürftige ist ein Friseurbesuch Luxus. Ein Verein bietet daher regelmäßig kostenlose Haarschnitte an. Am Sonntag half Thüringens Regierungschef mit.

Haareschneiden für Bedürftige: „Großartig, was ihr macht“

Erfurt - Bedürftige haben am Sonntag in Erfurt einen kostenlosen Haarschnitt bekommen - und auch Thüringens Regierungschef hat bei der Aktion mit angepackt: Bodo Ramelow (Linke) fegte abgeschnittene Haare zusammen. Der Ministerpräsident lobte die Aktion des Vereins „Barber Angels Brotherhood Thüringen“ im Haus der Sozialen Dienste: „Ich finde das großartig, was Ihr macht - eine wirklich super Idee.“

Wer ganz unten sei, werde zu oft vergessen. „Zu einem menschenwürdigen Dasein gehört eben auch ein Haarschnitt. Für Menschen im Einsatz zu sein, für die ein Friseurbesuch Luxus oder gar unmöglich ist, finde ich absolut bewundernswert“, sagte Ramelow weiter.

Der Friseurclub „Barber Angels Brotherhood“ ist ein Verein, der in regelmäßigen Abständen für Bedürftige kostenlose Haarschnitte anbietet. Gegründet wurde er 2016 in Schwaben. Seit 2023 gibt es einen Ableger in Thüringen.