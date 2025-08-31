Unbekannte hinterlassen in Allstedt Hakenkreuze auf einem Fußballplatz. Die Polizei setzt darauf, den Fall mit Hinweisen aus der Bevölkerung aufklären zu können.

Allstedt - Bislang unbekannte Täter haben auf einem Fußballplatz in Allstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz mehrere Hakenkreuze mit Spaten oder Schaufeln ausgestochen. Zudem seien mehrere Graffiti mit verfassungswidrigen Symbolen gesprüht worden, teilte die Polizei mit. Es seien Ermittlungen wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet worden. Die Polizei rief Zeugen auf, sich mit Hinweisen zu melden. Die Tat erfolgte in der Nacht zum Samstag.