In einer Lagerhalle in Nordhorn brennt eine große Menge Altpapier. Der Schaden ist immens.

Nordhorn - Beim Brand einer Lagerhalle in Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) ist ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Niemand wurde verletzt, wie die Polizei mitteilte. Warum das Feuer ausbrach, ist noch unklar.

Am Dienstagnachmittag geriet eine größere Menge Altpapier in der Halle eines Entsorgungsbetriebs in Brand. Die Flammen zerstörten Dach und Seitenwände. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren stundenlang im Einsatz, um das Feuer zu löschen.