Sachsen-Anhalt soll das Herzstück der weltweiten Ersatzteilversorgung von Mercedes-Benz Lkw werden. Am Nachmittag ist Spatenstich für das neue Werk in Halberstadt. Die Stadt hat bereits weitere Pläne.

Halberstadt will neues Industriegebiet schaffen

Schwere Baufahrzeuge stehen auf dem Baufeld von Daimler Truck in Halberstadt.

Halberstadt - Die Stadt Halberstadt will angesichts anhaltender Anfragen für Firmenansiedlungen ein neues Gewerbegebiet schaffen. Das neue Industriegebiet habe einen Untersuchungsraum von 450 Hektar, teilte ein Stadtsprecher auf Anfrage mit. Es gebe bereits konkrete Interessenten für eine Erweiterung des Industriegebiets. Die Baugrundstücke für Industrie- und Gewerbeansiedlungen in der Stadt seien aktuell beinahe vollständig belegt, aktuelle Anfragen für großflächige Ansiedlungsprojekte könnten zurzeit nicht bedient werden und müssten daher abgelehnt werden, hieß es in einer entsprechenden Vorlage des Stadtrats dazu.

Am Nachmittag soll der Spatenstich für ein neues Zentrallager von Daimler Truck erfolgen. Das Gebiet ist rund 100 Hektar groß. Das Zentrallager soll Herzstück eines internationalen Lieferkettennetzwerks werden.