Leipzig - Der Sächsische Fußballverband (SFV) hat die Halbfinals für den Landespokal terminiert. Regionalligist FSV Zwickau empfängt am Mittwoch, 24. April um 20.20 Uhr, Drittligist Dynamo Dresden in der heimischen Arena. Oberligist Bischofswerdaer FV, der überraschend Titelverteidiger Lok Leipzig aus dem Wettkampf geworfen hatte, trifft bereits am Dienstag, 16. April um 18.00 Uhr, auf Drittligist FC Erzgebirge Aue.