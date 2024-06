Halle - In Halle (Saale) hat ein 43-Jähriger einen anderen Mann mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Anwohner hatten am Sonntagabend die Polizei gerufen und als diese eintraf, hatte der 43-Jährige die Waffe auf einen 29-Jährigen gerichtet, wie eine Polizeisprecherin am Montag berichtete. Die Beamten konnten den Mann überzeugen, die Waffe niederzulegen und legten ihm Handschellen an. Der Bedrohte blieb unverletzt. Die Waffe wurde beschlagnahmt.

Zu den genauen Umständen des Geschehens konnte die Polizei am Montagmorgen keine Angaben machen. Gegen den 43-Jährigen wurden Anzeigen wegen Bedrohung und Verstoßen gegen das Waffengesetz aufgenommen.