Halle - Der Handball-Bundesligist SV Union Halle-Neustadt trennt sich von Rückraumspielerin Alexandra Lundström. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Die Rückraumspielerin aus Schweden war 2022 vom Erstligisten Kärra HF an die Saale gewechselt. Ihre Karriere will sie nun bei einem anderen Club fortsetzen.

Lundström ist nicht der erste Abgang bei den Wildcats. Auch Cecilie Woller, Lotta Woch und Edita Nukovic werden den Club am Saisonende verlassen.