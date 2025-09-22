Im Herbst 1996 öffnete der Hamburger Bahnhof. Nächstes Jahr steht nun das Jubiläum an - mit einem Wochenende, in dem man in der Nationalgalerie der Gegenwart 30 Stunden durchmachen kann.

Berlin - Das Berliner Kunstmuseum Hamburger Bahnhof wird 30 Jahre alt. Das Museum war im November 1996 eröffnet worden - im kommenden Jahr soll Jubiläum gefeiert werden. Höhepunkt sei das Jubiläumswochenende vom 13. bis 15. November 2026 - dann soll das Haus 30 Stunden durchgehend geöffnet sein, wie die Nationalgalerie der Gegenwart mitteilte.

Das Wochenende solle ein gemeinsames Fest der Kunst werden, hieß es in der Ankündigung. Bei einer internationalen Konferenz werde über zeitgenössische Sammlungsmuseen diskutiert.

Diese Ausstellungen sind 2026 geplant

Das Museum, das in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs und des Regierungsviertels liegt, ist eines der wichtigsten Ausstellungshäuser der Hauptstadt. Früher war dort im 19. Jahrhundert ein Bahnhof.

Geplant sind acht neue Ausstellungen, etwa zur italienischen Künstlerin Giulia Andreani oder zur indischen Künstlerin Shilpa Gupta. Eine Schau soll sich mit dem japanischen Komponisten Ryuichi Sakamoto auseinandersetzen. Geplant sind den Angaben zufolge raumgreifende Installationen, die in Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern entstanden sind.