Für viele Händlerinnen und Händler ist das Weihnachtsgeschäft die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Doch immer mehr Einkäufe verlagern sich auf die Zeit nach den Feiertagen.

Zwischen Lichterglanz und Ladenkasse: Viele Einkäufe werden erst nach den Feiertagen erledigt. (Archivbild)

Hannover/Bremen - Das Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel in Niedersachsen und Bremen ist bislang verhalten verlaufen. Zwar sei das Geschäft noch nicht vollständig abgeschlossen, da Gutscheine und Geldgeschenke zunehmend erst nach den Feiertagen eingelöst würden, teilte der Handelsverband Niedersachsen-Bremen auf Anfrage mit.

„Doch schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Weihnachtsgeschäft in Teilen die Erwartungen nicht erfüllen konnte“, sagte Hauptgeschäftsführerin Karin Schindler-Abbes. Die Konsumzurückhaltung halte an.

Hohe Nachfrage nach Büchern und Spielwaren

Positiv fiel die Bilanz bei einzelnen Produkten aus. Besonders Bücher hätten sich gut verkauft. Nach Jahren rückläufiger Nachfrage nach gebundenen Büchern lasse sich zumindest im Weihnachtsgeschäft eine Trendwende erkennen. Auch Spielwaren seien stark nachgefragt worden, in diesem Bereich sei nicht gespart worden, sagte Schindler-Abbes.

Insgesamt blicke der Handel auf ein wirtschaftlich sehr schwieriges Jahr zurück. Mit Blick auf das kommende Jahr hofft der Verband auf eine Verbesserung der weltpolitischen Lage und eine Belebung der Konjunktur in Deutschland, damit die Konsumstimmung wieder steigt.