Hannover 96 hat einen riesigen Umbruch hinter sich. Ein Spieler bleibt aber bei den Niedersachsen - und das langfristig.

Hannover - Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat Mittelfeldspieler Kolja Oudenne langfristig an den Verein gebunden. Der 23-Jährige verlängerte seinen nach dieser Saison auslaufenden Vertrag bei den Niedersachsen bis zum 30. Juni 2028.

„Kolja ist fester Bestandteil unseres Kaders und ich bin mir sicher, dass er schon in dieser Saison auf viel Spielzeit kommen wird. Wir sehen in ihm noch jede Menge Potenzial“, sagte 96-Geschäftsführer Marcus Mann.

Oudenne trägt seit zwei Jahren das 96-Trikot und kam bislang 25 Mal in der Zweiten Liga zum Einsatz.