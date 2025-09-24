Ein Stürmer fällt bei Hannover 96 aus. Wie lange, das steht noch nicht fest.

Hannover - Stürmer Benedikt Pichler wird Hannover 96 bis auf weiteres nicht zur Verfügung stehen. Der im Sommer von Holstein Kiel gekommene Angreifer hat sich beim 2:2 bei Dynamo Dresden am Sonntag eine Bandverletzung am Kniegelenk zugezogen. Wie lange Pichler (28) ausfällt, ist unklar. Hannover empfängt in der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag Arminia Bielefeld.