Erfurt - Die Schauspielerin Corinna Harfouch kann sich einen Wechsel in die Politik nicht vorstellen. Als Politiker werde man die ganze Zeit mit Dreck beschmissen, sagte sie der „Thüringer Allgemeinen“. Man könne es keinem recht machen.

„Und mal abgesehen davon, was diese Leute aushalten müssen, sind sie auch ständig gebunden an irgendeine Parteidisziplin. Ich finde es krass, krass schwer“, so Harfouch. Sie sei lieber in ihrem Beruf politisch tätig, indem sie Kunst und Kultur mache. „Das empfinde ich als politische Arbeit.“

Ab 23. Januar im Kino

Corinna Harfouch liest das Hörbuch zu den Memoiren von Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Als Schauspielerin hat Harfouch hat unter anderem in ernsten Rollen wie im mehrfach ausgezeichneten Drama „Sterben“ das Publikum begeistert. Im Film „Kundschafter des Friedens 2“ ist sie ab 23. Januar als Ganovin im Kino zu sehen.

Harfouch wurde in Suhl geboren, die Vorfahren ihres Vaters besaßen dort eine Jagdwaffenfabrik. Aufgewachsen ist Harfouch in Sachsen.