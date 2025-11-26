In Gera kommt es zu einem grausamen Vorfall in einem Kindergarten. Ein Unbekannter verschafft sich Zutritt und tötet den Hasen des Kindergartens.

Gera - In Gera ist ein Hase in einem Kindergarten getötet worden. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigten, dass der Täter sich in der Nacht zum Dienstag unerlaubt Zutritt zu dem Kindergartengelände verschafft habe, teilte die Polizei mit. Dort nahm er den Hasen aus dem Gehege und tötete das Tier. Dabei beschädigte der Täter auch die Verkabelung einer Überwachungskamera, wodurch ein Schaden im mittleren zweistelligen Bereich entstand. Die Polizei wertet nun das Kameramaterial aus und ermittelt.