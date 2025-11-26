weather wolkig
Auf der A9 kam es an der Raststätte Osterfeld-West zu einem tragischen Unfall: Ein 46-jähriger Mann wurde von einem Lkw überrollt.

Von dpa 26.11.2025, 09:32
Auf einer Raststätte an der A9 ist ein Mann von einem LKW überfahren worden. (Symbolfoto)
Auf einer Raststätte an der A9 ist ein Mann von einem LKW überfahren worden. (Symbolfoto) Jens Büttner/dpa

Naumburg (Saale) - Ein 46-jähriger Lkw-Fahrer ist an der Raststätte Osterfeld-West an der Autobahn 9 von einem Lkw überfahren und tödlich verletzt worden. Der Mann aus Polen war zu Fuß auf dem Gelände unterwegs, als ein anfahrender Lkw ihn übersah und überrollte, teilte die Polizei mit.

Umstehende leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten den Rettungsdienst. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenige Stunden später starb. Der 52-jährige Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.